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Haber Giriş: 14.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri | Beşiktaş, Nikola Kalinic'in transferini bitiriyor!

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Son Dakika Haberleri | Beşiktaş, Nikola Kalinic'in transferini bitiriyor!
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Kalinic’i satmayı planlayan İspanyol kulübü, oyuncunun, “Beşiktaş’a gitmek istiyorum” diye ısrar etmesi üzerine geri adım attı. Transferin 1-2 gün içinde bitmesi bekleniyor.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Mensah, Welinton, N’Sakala, Atakan ve Montero’nun ardından Josef De Souza ile de anlaşan Beşiktaş, şimdi gözünü santrfor transferine çevirdi. Siyah beyazlılar, bonservisi Atletico Madrid’de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Roma’da kiralık olarak geçiren Nikola Kalinic’in transferini bitirme aşamasına geldi. Hırvat futbolcuyla daha önce 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro performans bonusu karşılığında el sıkışan Beşiktaş, Atletico Madrid yönetimini de ikna etmeyi başardı.

Sürekli ilk 11'de oynamak istiyor

İki yıl önce 14.5 milyon Euro’ya Milan’dan aldığı Kalinic’i kiralamayı değil satmayı planlayan İspanyol kulübünün yöneticileri, Hırvat oyuncunun şiddetli muhalefetiyle karşılaştı. Takımda düzenli olarak forma giyme şansının bulunmadığını ifade eden Kalinic, “Ben sürekli oynayacağım bir kulübe gitmek istiyorum. Benim için en ideal kulüp Beşiktaş” diye ısrar edince Atletico Madrid yönetimi geri adım attı. Satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralanacak olan Kalinic’in transferinin 1-2 gün içinde bitmesi bekleniyor.

 

Son Dakika Haberleri | Beşiktaş, Nikola Kalinicin transferini bitiriyor

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