Son Dakika haberler: Ümit Davala Galatasaray'a veda etti! Fatih Terim'e iki yeni yardımcı...

Galatasaray'da yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, sarı kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı. Davala ile birlikte Levent Şahin de kariyerine farklı bir takımda devam etmek istediği için görevini bıraktı.

Sarı kırmızılılardaki görevine devam etmesi durumunda Fatih Terim, iki yeni yardımcı belirlemek durumunda.

Galatasaray’da yoluna devam edip etmeyeceği seçimli genel kurul sonrasında netleşecek olan Fatih Terim, yeni başkan ve yönetim kuruluna göre yol haritasını çizecek.

LEVENT ŞAHİN DE MÜSAADE İSTEDİ

Galatasaray'daki görevine devam etmesi durumunda Fatih Terim, iki yeni yardımcı belirlemek durumunda. Tecrübeli teknik adamın mevcut yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin teknik ekipte yer almayacak. İki antrenör de takım çalıştırmak istediklerini söyleyerek müsaade isterken gözler Terim'in ekibine katılacak yeni isimlere çevrildi.

SELÇUK İNAN VE NECATİ ATEŞ

Fatih Terim'in yardımcısı olmaya en yakın iki isim Selçuk İnan ve Necati Ateş olarak gösteriliyor. Futbolu bıraktıktan sonra Terim'in yanında görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

İŞTE ÜMİT DAVALA'NIN VEDA MESAJI

"Sakatlıklar, vazgeçmeden tamamlanan tüm geri dönüşler, ailem olarak gördüğüm kulübün için yaptığım sayısız fedakârlık ve asla yanlış davranmadığım Galatasaray taraftarlarının gönlünde oluşan Ümit Davala profilinden dolayı hissettiğini gönül rahatlığı. Bugün, veda ederken hayatımın üçte birini adadığım Galatasaray'a, kazanılan kupalardan daha çok beni bu duygu huzurlu hissettiriyor. Saha içinde yıllarca hem Türkiye'de, hem de Avrupa'nın en büyük liglerinde kulüp ve milli takım düzeyinde en üst basamakta rekabet ettikten sonra, saha kenarında edindiğim tüm tecrübeyi artık teknik direktör olarak kullanacağım. Hayatın ne getireceği bilinmez ama mücadeleye hazırım ve yıllar boyu emek vererek oluşturduğum kariyerime, dolayısıyla kendime bu anlamda bir borcum olduğunu biliyorum. Hikâyenin bu noktasında, En başından beri hayatımda olan, bana her zaman bir baba, bir ağabey gibi yaklaşan, sadece bir futbol adamı olarak oyunla ilgili değil, tecrübesiyle hayata dair de yol göstericilerimden olan hocam Sayın Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Ülke futbolunun tüm zamanlarındaki en başarılı teknik adamıyla hem oyuncu hem de antrenör olarak çalışmak, ailesinden biri olmak benim için başlı başına onurdu. Kariyerimde yeni bir sayfa açacağım bu döneme başlamadan önce, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, futbolcu arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Son olarak da, bana duydukları sevgiyi hayatımın her anında derinden hissettiren Galatasaray, büyük taraftarına minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Sıcak sevginizi her zaman kalbinde taşıyacağım. Sevgilerimle, Ümit Davala."

BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz dönemi, tüzüğe bağlı olarak bu ayın sonunda fiilen sona erecek. Daha önce 19 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimli genel kurul, koronavirüs sebebiyle 19 Haziran'a ertelenmiş durumda. Bu seçimin de yapılıp yapılmayacağı yine ülkemizde pandeminin o dönemki seyrine bağlı olacak.

SEÇİME KADAR MUSTAFA CENGİZ GÖREVE DEVAM EDECEK

Galatasaray'ın mevcut başkanı Mustafa Cengiz, bu ayın sonunda resmen biten görev süresi ile seçim tarihi arasındaki 19 günlük sürede kulübü yönetmeye devam edecek. Cengiz, geçen hafta yaptığı basın toplantısında yasal veya hukuki olarak bunun önünde bir engel olmadığını söylemişti.

BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'da başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıklamış 6 isim bulunuyor. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olmak için adaylık açıkladı.

