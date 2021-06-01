Son dakika haberler: Lille'den Fatih Terim bombası! Galatasaray'la sözleşmesi sona erince...

Spor Arena Dış Haber - Bu sezon tarihi bir başarı elde ederek Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i Fransa Ligue 1'de şampiyon yapan Christope Galtier, şampiyonluğun kazanılmasından birkaç gün sonra takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Fransız basını, Galtier'in yerine geçmesi beklenen adaylarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Christope Galtier ayrılık kararını, "Lille'den ayrılma zamanı geldi, başkana bildirdim. Buradaki süremi doldurdum" sözleriyle duyururken; Lyon, Nice ve Napoli'nin kendisiyle ilgilendiğini söylemişti.

Lille Başkanı Olivier Letang da, "Ayrılık kararına saygı duyuyorum. Onunla devam etmek istediğimi söyledim, ikna etmeye çalıştım ancak ayrılmaya karar verdi. Her şey için teşekkür ederiz" diyerek 54 yaşındaki teknik adama veda etmişti.

Fransız Footmercato'nun haberine göre Lille'in teknik direktör adayları arasında, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Fatih Terim de bulunuyor.

Terim'in yanı sıra Laurent Blanc, Patrick Vieira, Lucien Favre gibi isimleri de gündemde tutan Lille'in 67 yaşındaki Fatih Terim için de nabız yoklayacağı kaydedildi.

Öte yandan Fransız ekibinin son olarak Claudio Ranieri ile de ilgilendiği ve 69 yaşındaki Ranieri'nin de Lille projesine sıcak baktığı ifade edildi.

TERİM GALATASARAY'LA TARİH YAZDI

Galatasaray'ın başında 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birini imza atan Terim, Süper Lig'de yaşadığı 8 şampiyonlukla da Galatasaray'ın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Galatasaray'da 2017 yılının aralık ayında 4. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan 67 yaşındaki teknik adam, görevde yaptığı son 3,5 sezonda 2 Süper Lig, birer de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in çalışmayacağını açıkladığı tecrübeli teknik adamın sözleşmesi son buldu.

YENİ YÖNETİMİ BEKLİYOR

Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceği, kendisinin ve 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulu kazanacak yönetimin tavrına göre belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte 29 Mayıs'ta yapılması gereken olağan seçimli genel kurul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Yeni seçim tarihi olarak 19 Haziran açıklanırken, bu süreye kadar kulübü mevcut yönetim idare edecek.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz, Terim ile devam etmeyeceklerini kamuoyuna açıklarken, başkan adaylarından Metin Öztürk ve Burak Elmas, tecrübeli teknik adamla çalışacaklarına yönelik beyanlarda bulundu.

GALATASARAY'DA 20 KUPA KAZANDI

Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde toplam 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa'daki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Fatih Terim yönetiminde elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşan Terim, Süper Lig'de üst üste en fazla şampiyon olan teknik adam unvanını aldı ve şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

Fatih Terim, ligde yaşadığı 8 şampiyonlukla da en fazla şampiyon olan teknik direktör olarak kırılması zor bir rekorun da sahibi konumunda.

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