Son dakika haberler: Fenerbahçe'ye flaş teknik direktör önerisi! "Fatih Terim'e teklif yapmaz mı?.."

Spor Arena/Süleyman ARAT Sivas maçında kaybedilen 3 puanla 2020-21 sezonunu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe’de yaklaşık 1 aydır zihinleri kurcalayan yegâne soru, yeni yönetimin, yeni sezonda, yeni teknik direktörünün yerli mi yoksa yabancı mı olacağıydı.

TÜM GÖZLER HOCADA

Salı günü Faruk Ilgaz’daki basın toplantısına giderken aklımızdan sadece bu soru geçiyordu. İlk soruyu sormak için mikrofonu eline kim alırsa, bunu soracaktı. Öyle de oldu.

BELÖZOĞLU RİSKİNİ ALMADI

Başkan Ali Koç, tecrübe eksikliği gerekçesiyle Emre Belözoğlu tercihi yapmanın büyük risk olacağını belirterek, yola kariyerinde 1-2 şampiyonluk yaşamış, Portekiz veya Alman ekolünden bir teknik adamla devam etmek istediklerini açıkladı.

SON ŞAMPİYON ZICO

Ligdeki son 14 sezonda da yerli hocalar şampiyon olurken, F.Bahçe’nin son 2 şampiyonluğunda takımın başında Aykut Kocaman ile Ersun Yanal vardı. 2006-07 sezonunda Zico, sarı lacivertlilerde şampiyonluğa ulaşan son yabancı teknik direktör oldu.

3. HAFTADA AÇIKLANACAK

Bu konuyu hatırlattığımızda Koç’un yanıtı “19 şampiyonluğa bakınca yabancılarla 16, Türk hocalarla 3 şampiyonluk kazanıldı’ oldu.

BAŞARIYA AÇ

Teknik direktörün bu ayın 3. haftasında açıklanacağını da ifade eden Koç, yeni hocayı “1-2 şampiyonluk yaşamış, hâlâ aç ama disiplinli” sözleriyle tarif ederken merak edilen soru şu: Son 14 sezonun lig istatistiği mi yoksa Fenerbahçe’nin iç istatistiği mi sezon sonunda haklı çıkacak?

UĞUR MELEKE: YENİ HOCA SOYUNMA ODASINI KAYBETMEMELİ

Bence teknik adamın yerlisi-yabancısı yok, iyisi-kötüsü var. Ali Koç, “Bir Portekizli düşünüyoruz” diyor ama hangi Portekizli bu? Mourinho da Portekizli, Sa Pinto da! Belözoğlu’yla devam etmiyorsan, şu anda yeni hocan belli olmuş olmalıydı çoktan. Oysa doğru bir sportif direktör hamlesi yapılsa ve Belözoğlu’na güçlü bir yardımcı ekibi kurulsaydı, bence daha güvenli bir plandı o... Fenerbahçe ilk 11'inin 7'si yerli. Ve çok güçlü figürler bunlar. Bunları yönetebilecek, soyunma odasını kaybetmeyecek bir teknik ekip lazım. Alman ise Rangnick, Portekizli’yse Nuno Espirito Santo geliyor aklıma. En az o seviyede olmalı getirecekleri hoca.

GÜNTEKİN ONAY: YERLİ-YABANCI AYRIMI DEĞİL, İYİ VE DOĞRU TEKNİK ADAM

Türkiye’nin futbol dinamikleri farklı. Önceki yıllarda bu kadar donanımlı yerli teknik adamlarımız yoktu. Deneyimli ve kaliteli yabancı teknik adamlar kulüplerimize ve Türk futboluna çok şeyler kattı.

Özellikle Fatih Terim, Mustafa Denizli sonrasında Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Abdullah Avcı ve son dönemde Sergen Yalçın ve Okan Buruk gibi teknik adamlar lige ve kupalara damga vurdu. Yerli-yabancı ayrımından çok ben iyi ve doğru teknik adam ifadesinin daha yerinde olduğunu düşünüyorum. Yetenekli ve tecrübeli bir yabancı teknik adam da eğer elinde iyi bir kadro varsa neden başarılı olmasın.

ATTİLA GÖKÇE: YERLİ KAYNAĞINI TÜKETTİ, FENERBAHÇE FATİH TERİM'E TEKLİF YAPMAZ MI?

Ali Koç, F.Bahçe’nin yerli antrenörlerle yapamayacağının itirafında bulunuyor. Çünkü Aykut Kocaman gibi değerli bir evladını kırdı. Taraftar baskısı ile görev getirdiği Ersun Yanal’ı pişman ettirdi. Emre Belözoğlu’nda da imdat çekici gibi camı kırarak yangını önlemeye çalıştı. Ama Emre’nin beklentilerinin tamamen kırıldığı bir noktaya geldi.

Şimdi F.Bahçe yerli teknik adam kaynaklarını tüketti. ‘19 şampiyonluğun 16’sını yabancılarla kazanmışız” demek bence tezine bulduğu zayıf bir payandadır. 14 yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Türk antrenörler her konuda kendini kanıtlamıştır.

Ali Koç başkanlığında F.Bahçe, Fatih Terim’e bir teklifte bulunamaz mı? Ortalık karışır ama olursa da olur. Olmayacak bir şey mi bu. Bu itiraflardan, çaresizlik tablosunu ortaya koyduktan sonra Almanya ve Portekizli teknik adam istiyor. Ancak iyi ve başarıya aç bir teknik adamın Türk futbol kültürüne, F.Bahçe’nin ihtirasına, Ali Koç’un beklentilerine ve sabırsızlığına ne şekilde cevap vereceğini bilebilir miyiz? Başkan, F.Bahçe’nin büyüklüğüne uygun büyük bir adım atıyor ama sonra unutuluyor. Kendi çizdikleri sınırları kendileri ihlal ediyor.

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