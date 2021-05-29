Son Dakika haberler: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın talep ettiği para netleşti!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük payı bulunan Vincent Aboubakar’ın sözleşme yenilemek için siyah beyazlı kulüpten istediği para netleşti. Bu sezon 1.5 milyon Euro’ya oynayan Kamerunlu santrfor, takımda en iyi performans gösteren futbolcunun kendisi olduğunu savunurken ücret konusunda Domagoj Vida’yı baz aldığını söyledi. Menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime taleplerini bildiren Vincent Aboubakar, “Takımda en çok parayı Vida alıyor. En iyi oynayan futbolcu olarak ben de onun çizgisinde bir ücret isterim” dedi.

10 kritik maçta oynayamadı

Ocak 2017’de transfer edilen Domagoj Vida’ya yılda 3 milyon Euro net ücret ödeyen Beşiktaş Yönetimi, Aboubakar’ın talebini değerlendirmeye alırken, oyuncunun kalıp kalmaması konusundaki son kararın teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılacak görüşme sonrası belli olacağı öğrenildi. Bu arada yönetime yakın kaynaklar, Aboubakar’ın Süper Lig’de şampiyonu belirleyen son bölümdeki 10 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamamasını dikkate alarak pazarlık masasına oturulacağını ifade etti. Bazı yöneticilerin bu nedenden dolayı Aboubakar’ın takımda kalmasına sıcak bakmadığı belirtildi.

Transfer politikası ona bağlı

Beşikaş'ta transfer politikası Vincent Aboubakar’ın durumuna göre netleşecek. Kulübün scout ekiplerinin takip edip olumlu görüş bildirdiği futbolcuların yanı sıra, dünya çapında çok sayıda menajer, siyah beyazlılara oyuncu tavsiyesinde bulunuyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle transferin gözde kulüpleri arasına giren Beşiktaş’ın forvete takviye yapıp yapmayacağı sorusu Aboubakar ile gerçekleşecek görüşmeler sonrası cevabını bulacak. 29 yaşındaki santrfor, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 29 resmi maçta 16 gol atıp, 5 asist yaptı