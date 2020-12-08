Son Dakika Haberi | Zor ama aşılmaz değil

Kuraya ikinci torbadan giren Türkiye; Hollanda, Norveç, Karadağ gibi güçlü ekiplerle eşleşti. Maçlar gelecek yıl mart-kasım dönemi arasında oynanacak. Grup birincisi doğrudan Dünya Kupası’na gidecek, ikinci ise play-off’a kalacak.

Katar’da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemeleri kuraları çekildi. Türkiye, G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. Gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak eleme maçlarının ardından grup liderleri doğrudan Katar’a gitmeye hak kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası’na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Hollanda: Üç kez final oynayan bir dünya devi

Dünya kupalarında üç kez final oynayan Hollanda, gruba seri başı olarak girdi. Kalede Cillessen, savunmada van Dijk, De Ligt, orta sahada

De Jong,Van de Beek, forvette Depay, Weghorst gibi yıldız isimlere sahip Hollanda’da zaman zaman G.Saraylı Ryan Babel de şans buluyor. Portakallar son olarak Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruplarını Almanya’nın arkasından ikinci bitirmişlerdi. Hollanda ile oynadığımız 12 maçın sadece 3’ünü kazanabildik.

Norveç: Kadroda ‘Bizim çocuklar’ oynuyor

Fransa 98 Dünya Kupası elemelerinde de aynı grupta yer aldığımız Norveç Erling Haaland, Martin Ödegaard ve Alexander Sörloth gibi yetenekli genç isimlerden oluşan çok iyi bir jenerasyon yakalamış durumda. G.Saraylı Omar ve Linnes de ay yıldızlılara karşı forma giyebilir. Gruba üçüncü torbadan dahil olan Norveç, Avrupa Şampiyonası elemelerinde İspanya ve İsveç’in ardından üçüncü olabildi. Türkiye, Norveç ile karşılaştığı 7 resmi mücadelenin 4’ünden galip ayrıldı.

Karadağ: Son dönemin yükselen değeri

UEFA’nın en yeni üyelerinden olan ve organizasyona dahil olduğundan bu yana yükselişini sürdüren Karadağ, eski Yugoslav ekolünden... Türkiye Karadağ ile hiç resmi maçta karşılaşmazken, oynanan iki hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Uluslar C Ligi’nde şampiyon olarak B Ligi’ne çıkan Karadağ’ın en önemli ismi, Atletico Madrid forması giyen savunmacı Stefan Savic. Samsunsporlu Vukan Savicevic de zaman zaman milli takıma çağırılmakta.

Letonya: Baltıklıların eski havası yok

EURO 2002 elemelerinde play-off’ta milli takımımızı 1-0 ve 2-2’lik skorlarla eleyerek Türk futbol severlerin hatıralarında yer eden Letonya o günlerinin artık çok uzağında bir görüntü çizmekte. Son olarak Uluslar D Ligi’nde Malta ve Faroe Adaları ile oynadığı 4 maçta da galip gelemeyen Baltık ekibi ay yıldızlılarla oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Letonya’nın en önemli ismi Ukrayna’nın Oleksandriya takımında oynayan Kaspars Dubra.

Cebelitarık: En yeni, en tecrübesiz

İspanya ve Fas arasında bulunan Cebelitarık Boğazı ile aynı adı taşıyan Büyük Britanya denizaşırı toprağı Cebelitarık, UEFA’nın en yeni

üyesi olarak dikkat çekiyor. Milli Takımımız’ın tarihinde hiç karşılaşmadığı Cebelitarık Uluslar D Ligi’nde Liechtenstein ve San Marino’yu geçip şampiyon oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde hiç puan alamayan kırmızı beyazlı ekipte sadece yerel ligde ve İngiltere alt liglerinde oynayan futbolcular var.

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