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Son Dakika Haberi | Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı!
Serie A ekiplerinden AC Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif çıktı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Zlatan İbrahimovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Ibrahimovic, herhangi bir semptomunun olmadığını açıklamıştı. Karantinaya giren Ibrahimovic'in ikinci testi de pozitif çıktı.
İsveçli golcünün, Milan'ın Inter ile oynayacağı derbide forma giymesi beklenmiyor.
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