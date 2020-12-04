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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Yusuf Yazıcı'ya Christophe Galtier'den uyarı!
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Futbol
Haber Giriş: 04.12.2020 - 18:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Yusuf Yazıcı'ya Christophe Galtier'den uyarı!

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Son Dakika Haberi | Yusuf Yazıcı'ya Christophe Galtier'den uyarı!
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında Sparta Prag'ı Burak Yılmaz'ın golleriyle mağlup eden Lille'de, Yusuf Yazıcı'nın oyundan alınırkenki hareketi olay oldu.

Fransız ekibinin dün gece Burak Yılmaz'ın 2 golüyle kazandığı maçta oyundan alınan Yusuf'un hareketi hocasının tepkisini çekti.

Sparta Prag karşısında 77. dakikada yerini Burak Yılmaz'a bırakan Yusuf Yazıcı, kenara alındıktan sonra bu karara şaşırmış ve oyundan çıkarken teknik direktör Christophe Galtier'in elini sıkmayarak tepki göstermişti.

Yusuf Yazıcı'nın tepkisi hakkında konuşan Galtier, "Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir biçimde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi her ne olursa olsun. Yusuf Yazıcı'yı çıkardım ve yerine Burak Yılmaz'ı aldım, o da 2 gol attı." ifadelerini kullandı.

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