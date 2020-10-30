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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Yusuf Erdoğan: "Bu stadyumda anı biriktirmeme izin vermediler"
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Haber Giriş: 30.10.2020 - 22:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Yusuf Erdoğan: "Bu stadyumda anı biriktirmeme izin vermediler"

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Son Dakika Haberi | Yusuf Erdoğan: "Bu stadyumda anı biriktirmeme izin vermediler"
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Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Trabzonspor sayesinde tanındığını belirten Yusuf Erdoğan, "Trabzon'da doğmadım ama burada büyüdüm. Her şeyimi buraya borçluyum. Bugün Türkiye'de beni tanıyorlarsa Trabzonspor sayesindedir. Benim için anlam dolu bir maçtı. Trabzonspor benim için Avni Aker'de kaldı. Bu stadyumda anı biriktirmeme izin vermediler. Trabzonspor deyince aklıma burası değil Avni Aker geliyor." diye konuştu.

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