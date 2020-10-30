Son Dakika Haberi | Yusuf Erdoğan: "Bu stadyumda anı biriktirmeme izin vermediler"

Trabzonspor sayesinde tanındığını belirten Yusuf Erdoğan, "Trabzon'da doğmadım ama burada büyüdüm. Her şeyimi buraya borçluyum. Bugün Türkiye'de beni tanıyorlarsa Trabzonspor sayesindedir. Benim için anlam dolu bir maçtı. Trabzonspor benim için Avni Aker'de kaldı. Bu stadyumda anı biriktirmeme izin vermediler. Trabzonspor deyince aklıma burası değil Avni Aker geliyor." diye konuştu.