Son Dakika Haberi | Yunanistan Pelkas'ı konuşuyor! Fenerbahçe...

Son dakika... Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas rüzgarı... Yıldız futbolcu, sadece 3 idmanla çıktığı Göztepe maçında golünü attı. Pelkas’ın ilk maçındaki performansı, ülkesi Yunanistan’da büyük ses getirdi.



Pelkas, Fenerbahçe’deki ilk maçında kafayla gol atarak fileleri havalandırmayı başardı.



Yunan basını da oyuncu ile ilgili haberleri sayfalarına taşıdı. İşte öne çıkan yorumlar;

● Gazzetta: Fenerbahçeli Pelkas’tan gollü başlangıç. Yeni takımı Fenerbahçe’de golle buluşması sadece 51 dakikasını aldı, kafayla golünü attı.

● Metrosport: Eski PAOK’lu oyuncu sadece ilk 11’de başlamakla kalmadı, aynı zamanda ilk golünü atmayı başardı. Erol Bulut’un takımı maçı 3-2 kazandı.

● Enikos: Dimitris Pelkas, Türkiye’de gollü bir açılışa imza attı. Eski PAOK kaptanı kilit bir rolde oynadı, en iyi şekilde başlangıç yaptı.

● Sport24: Pelkas, Fenerbahçe’ye imza attıktan sayılı günler sonra, Bulut’un takımında sahaya çıktığı ilk maçında golünü kaydetti, hem de kafayla!

● Inpaok: Dimitris Pelkas, Fenerbahçe formasıyla ideal açılışı yaptı. PAOK’un eski futbolcusu, Göztepe maçında ilk 11’de oynadı ve golünü attı.

● Onsports: Dimitris Pelkas, yeni takımı Fenerbahçe’de hesabı açtı! İlk maçına gollü bir başlangıç yaptı. (Fanatik)