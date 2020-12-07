Son Dakika Haberi | Yunan Anthi, 44 sayıyla Türkiye rekoru kırdı

Ev sahibi takımın Yunan oyuncusu Anthi Vasilantonaki, ikinci setinde dahil olduğu karşılaşmada 44 sayı üreterek, Türkiye’de bir maçta en çok sayı kaydeden kadın voleybolcu oldu. Hücumda %61 başarı oranıyla oynayan Anthi, 3 blok, 6 ace yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, 125 dakika süren maçı 20-25, 25-23, 17-25, 25-9 ve 16-14’lük set skorlarıyla kazandı. Günün diğer sonuçları şöyle: THY-Beylikdüzü: 3-0, Vakıfbank-İlbank: 3-0, Karayolları-Beşiktaş: 3-0, Nilüfer Belediye-Sarıyer Belediye: 3-0.

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