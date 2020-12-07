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Voleybol
Haber Giriş: 07.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Yunan Anthi, 44 sayıyla Türkiye rekoru kırdı

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Son Dakika Haberi | Yunan Anthi, 44 sayıyla Türkiye rekoru kırdı
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nde dün Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sistem9 Yeşilyurt’u 3-2 yenerken, bir Türkiye rekoru kırıldı.

Ev sahibi takımın Yunan oyuncusu Anthi Vasilantonaki, ikinci setinde dahil olduğu karşılaşmada 44 sayı üreterek, Türkiye’de bir maçta en çok sayı kaydeden kadın voleybolcu oldu. Hücumda %61 başarı oranıyla oynayan Anthi, 3 blok, 6 ace yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, 125 dakika süren maçı 20-25, 25-23, 17-25, 25-9 ve 16-14’lük set skorlarıyla kazandı. Günün diğer sonuçları şöyle: THY-Beylikdüzü: 3-0, Vakıfbank-İlbank: 3-0, Karayolları-Beşiktaş: 3-0, Nilüfer Belediye-Sarıyer Belediye: 3-0.

Son Dakika Haberi | Yunan Anthi, 44 sayıyla Türkiye rekoru kırdı

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