Son Dakika Haberi... Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçında Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi! Hakem atışı kuralı...

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Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçında ilginç anlar yaşandı.

Karşılaşmanın 70. dakikasında yapılan hakem atışının ardından Marek Hamsik, orta saha çizgisi civarından yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

Bordo-mavililer takım halinde büyük bir sevinç yaşarken Tugay Kaan Numanoğlu, golün iptali yönünde karar verdi.

İTİRAZLAR SONRASI AÇIKLADI

Golün iptali sonrası Trabzonsporlu oyuncular uzun süre itiraz etse de maçın hakeminin 'Gol olmaz' şeklindeki ifadeleri de ekranlara yansıdı.

KURAL NE DİYOR?

Hamsik'in vuruşunun direkt ağlara gitmesi ve başka bir oyuncuya değmemesi sebebiyle golle sonuçlanmadığı belirtildi.

Kuralda ise "Hakem atışında top en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyun kale atışıyla başlar." ifadeleri yer alıyor.

'İPTALİ DOĞRU KARAR'

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Eski hakemlerden Deniz Ateş Bitnel de pozisyonu "Hakem atışından topu alan oyuncu rakip kaleye direkt gol atarsa, kaleci teması olmaması halinde kale vuruşu olur. Hamsik'in golünün iptal edilmesi doğru karar" şeklinde yorumladı.