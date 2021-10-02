Son Dakika Haberi... Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçında Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi! Hakem atışı kuralı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hamsik orta sahadan attı, sayılmadı Kural ne diyorHamsik orta sahadan attı, sayılmadı! Kural ne diyor?#Trabzonspor
Rusya duyurdu: Artık bir engel kalmadıRusya duyurdu: Artık bir engel kalmadı!#Sputnik V
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı Ara-bul-yok et taktiğiKomandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul-yok et taktiği#Terörle Mücadele
Trabzonspor seriyi 22 maça çıkardı Bakasetas şovla zirveye...Trabzonspor seriyi 22 maça çıkardı! Bakasetas şovla zirveye...#Süperlig
Bakan Koca paylaştı İşte alarm veren 10 şehirBakan Koca paylaştı! İşte alarm veren 10 şehir#Koronavirüs
Beşiktaşın 11i belli oldu Sergen Yalçının kararı...Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sergen Yalçın'ın kararı...#Süper Lig
Hastanede korku dolu anlar 3 hemşireyi rehin aldı: Dehşet kameradaHastanede korku dolu anlar! 3 hemşireyi rehin aldı: Dehşet kamerada#Rehin
Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdiAykut Kocaman dönemi resmen sona erdi!#Aykut Kocaman
Kritik eğişi aştılar Aşısız oranı dikkat çektiKritik eğişi aştılar! Aşısız oranı dikkat çekti#Koronavirüs
Son dakika... Meteoroloji saat vererek uyardı Dikkat: Kuvvetli olacakSon dakika... Meteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Ümraniyesporun yenilmezlik sırrı Abdullah Avcı detayı...Ümraniyespor'un yenilmezlik sırrı! Abdullah Avcı detayı...
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçında Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi! Hakem atışı kuralı...

#Trabzonspor#Hamsik#Kayserispor

Süper Lig'de Kayserispor ile Trabzonspor'un kozlarını paylaştığı mücadeleye Marek Hamsik'in iptal edilen golü damga vurdu. Slovak futbolcu orta saha civarından yaptığı vuruşları ağları havalandırsa da gol iptal edildi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçında ilginç anlar yaşandı.

Kayserispor 1-2 Trabzonspor (Maç özeti ve goller)

İlgili Haber:Kayserispor 1-2 Trabzonspor (Maç özeti ve goller)

Karşılaşmanın 70. dakikasında yapılan hakem atışının ardından Marek Hamsik, orta saha çizgisi civarından yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

Bordo-mavililer takım halinde büyük bir sevinç yaşarken Tugay Kaan Numanoğlu, golün iptali yönünde karar verdi.

İTİRAZLAR SONRASI AÇIKLADI

Golün iptali sonrası Trabzonsporlu oyuncular uzun süre itiraz etse de maçın hakeminin 'Gol olmaz' şeklindeki ifadeleri de ekranlara yansıdı.

KURAL NE DİYOR?

Hamsik'in vuruşunun direkt ağlara gitmesi ve başka bir oyuncuya değmemesi sebebiyle golle sonuçlanmadığı belirtildi.

Kuralda ise "Hakem atışında top en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyun kale atışıyla başlar." ifadeleri yer alıyor.

'İPTALİ DOĞRU KARAR'

Haberin Devamı

Eski hakemlerden Deniz Ateş Bitnel de pozisyonu "Hakem atışından topu alan oyuncu rakip kaleye direkt gol atarsa, kaleci teması olmaması halinde kale vuruşu olur. Hamsik'in golünün iptal edilmesi doğru karar" şeklinde yorumladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Hamsik#Kayserispor