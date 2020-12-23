Son Dakika Haberi | Yok böyle şanssızlık! Fenerbahçe'de tam 8 eksik

Samatta, Perotti, Lemos, Valencia, Tolga’nın sakatlıkları devam ederken Sosa belirsiz, Pelkas da cezalı. Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncunun daha maçta görev alamayacağı belirtilirken milli futbolcu Ozan Tufan o ismin kendisi olduğunu açıkladı.

Sahasında oynadığı son 3 Süper Lig maçını kayben Fenerbahçe bu kötü seriyi bugün Başakşehir karşısında son vermek isterken eksikler arasına takımın en önemli isimlerinden birinin daha eklenmesi moralleri bozdu.

Son şampiyon ile oynanacak maç öncesi Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia, Tolga Ciğerci’nin sakatlıkları sürerken Dimitris Pelkas da cezalı.

Bu oyunculara ek olarak Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncunun daha maçta görev alamayacağı belirtilirken Ozan Tufan korovirüs testi pozitif çıkan ismin kendisi olduğunu açıkladı.

Ligde 6 gole katkısı var

Yokluğu tüm takımı derinden sarsan Altay Bayındır’ın dönmesi, Nazım’ın formda olması yüzleri güldürürken bu sezon 13’ü ligde, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere tüm maçlarda görev yapan Ozan’ın Başakşehir maçında görev alamayacak olması teknik ekibin de planlarını bozdu.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen takımın en istikrarlı isimlerinin başında gelen Ozan ligde 4 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.

Bu sezon çıkılan 15 maçın tamamında görev yapan tek isim olan 25 yaşındaki futbolcunun yokluğunda teknik direktör Erol Bulut’un Ferdi Kadıoğlu’na şans vermesi bekleniyor.

Maalesef testim pozitif çıktı

Fenerbahçe‘nin, bir futbolcu ve bir idari personelinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmasının ardından Ozan Tufan o futbolcunun kendisi olduğunu bizzat açıkladı. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

EN KISA SÜREDE SAHADA OLMAK İSTİYORUM

Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim.”

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