Son dakika haberi... Yıldız isim, Haaland transferi için partide devreye girdi! "Menajeriniz burada"

Spor Arena Dış Haber - Avrupa devlerinin bir numaralı hedefi olan Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Manchester City ve Chelsea gibi devlerin ilgilendiği Norveçli golcünün transferi için dünyaca ünlü yıldız dikkat çeken bir şekilde devreye girdi.

Sezonun bitmesinin ardından Yunanistan'ın Mykonos Adası'nda tatil yapan Haaland'a, Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez de eşlik etti.

"MENAJER MAHREZ GÖREV BAŞINDA"

İkilinin birlikte eğlendiği anların görüntüleri sosyal medyaya yansırken, Mahrez bu anları kendi hesabından paylaştı ve "Menajer Mahrez görev başında" notunu düştü. Bu paylaşımın taraftarları heyecanlandırmasının ardından bir paylaşım daha yapan Cezayirli futbolcu, "Sadece eğleniyorum, sakin olun" diyerek dedikoduların önüne geçmeye çalıştı ancak taraftarlar, Mahrez'in uyarısına kulak asmadı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Mahrez'in Haaland transferinde etkin rol oynadığı yazılırken, Manchester City'yi tercih etmesi için yoğun bir şekilde ikna turu attığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 41 maça çıkan 20 yaşındaki golcü, 41 gol atıp 12 asist yaparak üst düzey bir performans gösterdi.

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