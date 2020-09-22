Son Dakika Haberi | Yeni Galatasaray'ın sırrı Arda ve Taylan'da

Oyuncularla olan iletişimi ve liderliği hissedilen Arda sahada da ofansta ve defanstaki katkısıyla dikkat çekiyor. Terim’in modern ön libero olarak oynattığı Taylan da verilen görevi başarıyla yerine getirirken istatistikler de performansını açıkça ortaya koyuyor.

Fatih Terim’in ısrarla istediği Arda formayı kaptı, kaptanlık görevini de takım üzerindeki ağırlığı ile kusursuz şekilde yapmaya başladı. Arda; Feghouli, Belhanda, Falcao başta takımda tüm oyuncuların saygısını da kazanarak saha dışında da Terim’in en büyük destekçisi oldu. 33 yaşındaki futbolcu oyuncularla olan iletişimi ile de takımda arkadaşlığın çok iyi noktaya gelmesinde etkili olurken iyi bir lider olduğunu yine gösterdi. Ancak Arda bunların dışında sahadaki katkısıyla da dikkat çekiyor.

Edin Visca’yı çıkarmadı

2-0 kazanılan Başakşehir maçında 72 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcunun sahada kaldığı süre boyunca son şampiyonun en etkili ismi olan Edin Visca’nın bulunduğu kanadın da işlemesine engel oldu. Golü ya da asisti olmamasına karşın Arda maç boyunca 27 pasın 25’inde

isabet bularak yüzde 92.6’lık bir oran tuttururken, 2 önemli pas, 1 isabetli orta, 2 pas arası, 2 top çalma, 1 de geriye koşu yaptı. 10 ikili mücadelenin 6’sından galip çıkan deneyimli futbolcu rakip oyuncuların 5 kez faulüne maruz kalırken kendisi de 3 faul yaptı ve 1 kez de ofsayta düştü.

Hocası maçın adamı seçti

Fatih Terim’in sürpriz bir hamle ile Taylan Antalyalı’yı da modern bir ön libero olarak 6 numarada oynatması da orta sahaya dinamizm kattı. Taylan da geride kalan 3 maçta oynadığı pozisyon ve sergilediği oyun ile orta sahada Seri ve Lemina’nın yokluğunu

hissettirmedi. Fatih Terim’in Başakşehir karşılaşmasında ‘maçın adamı’ olarak seçtiği 24 yaşındaki oyuncu da imza attığı istatistiklerle de bunu kanıtladı. Taylan, ligdeki 2 maçta da 12 kilometre koşu mesafesinin üzerine çıkarak Belhanda ile birlikte takımın en çok koşan ismi oldu.

İstatistiklerde takımın en iyisi

Gaziantep FK mücadelesinde de Başakşehir deplasmanında da 90 dakika görev yapan Taylan Antalyalı, yüzde 85 ikili mücadele kazanma, 7 top kapma, yüzde 90 pas isabeti, 4 şut pası yapıp 4 kez de kademeye girerek Galatasaray’da hem ofansta hem de defansta en iyi istatistiklere imza attı! Modern bir ön libero olarak forma giyen Taylan, Başakşehir maçının ilk yarısında rakip sahada yüzde 82.4 pas isabeti yüzdesi ile de oyunun iki yönünde de etkili olduğunu açıkça gösterdi.

Hayranı olduğu Arda ile yan yana

Galatasaray’da arkadaşlarının ‘Xavi’ diye seslendiği ve takıldığı Taylan antalyalı’nın küçüklüğünden bu yana bir arda Turan hayranı olduğu da ortaya çıktı. Hayran olduğu futbolcu ile de aynı takımda oynamaya şansu bulan Taylan Antalyalı bu sevgisini yıllar önce sosyal medya hesabından attığı tweetler ile de ortaya koymuştu.