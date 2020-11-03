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Haber Giriş: 03.11.2020 - 21:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti

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Son Dakika Haberi | Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti
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Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevini yürüten Saad Saleh Al-Hudaifi görevinden istifa etti.

1 Şubat itibariyle, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atanan Saad Saleh Al-Hudaifi'de görevinden ayrıldı.

beIN MEDIA GROUP uluslararası yayıncılık deneyimini Türkiye’ye taşırken, beIN SPORTS kanalları başta olmak üzere, pek çok kritik operasyonunun tek merkezden uyum içinde yönetilmesini sağlayan Saad Saleh Al-Hudaifi, görevinden istifa etti.

 Al-Hudaifi, ayrılığını Türkçe bir mail ile Digiturk çalışanlarına duyurdu.

Saad Saleh Al-Hudaifi kimdir?

Beyrut Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimleri bölümü lisans derecesine sahip olan Saad Saleh Al-Hudaifi, Manchester Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Program planlamadan içerik yönetimine, muhabirlikten radyoculuk ve prodüksiyona kadar medyanın bir çok alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Al-Hudaifi, iş hayatına 2004 senesinde beIN MEDIA GROUP bünyesinde başlamış, günümüze kadar olan süreçte sırasıyla Al-Jazeera Sport Channel, Qatar Foundation ve Al Jazeera Children's Channel’da yöneticilik yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Al-Hudaifi, ileri düzeyde İngilizce konuşabilmektedir.

Son Dakika Haberi | Yayıncı kuruluş beIN Sportsta Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti

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