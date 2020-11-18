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Haber Giriş: 18.11.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Yarmolenko, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Açıklama geldi

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Son dakika haberi | Yarmolenko, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Açıklama geldi
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Fenerbahçe'nin ocak ayında West Ham United'da forma giyen Andriy Yarmolenko'yu transfer etmek istediği biliniyor. Ukrayna basınından Igor Tsyganyk, Yarmolenko - Fenerbahçe konusu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcadığı Andriy Yarmolenko konusunda Ukrayna basınından flaş bir yorum geldi.

Sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun transfer için bizzat devrede olduğu bilinirken, Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Ukraynalı gazeteci konu ile ilgili yaptığı yorumda; "Şu anda herhangi bir varsayımda bulunmamız doğru olmaz. West Ham United'ın Yarmolenko'yu serbest bırakmak istediğini biliyorum. Ancak o acele etmeyecek. Yarmolenko'nun yakın gelecekte Fenerbahçe'ye gideceğine inanmıyorum. Ukrayna'ya dönmesinin kendisi açısından daha olumlu olacağını düşünüyorum." dedi. (Fotomaç)

Son dakika haberi | Yarmolenko, Fenerbahçeye transfer olacak mı Açıklama geldi

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