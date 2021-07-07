Son dakika haberi... Yarı final sonrası Morata'nın ailesine ölüm tehditleri! Sebebi bu kez farklı...

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020 yarı finalinde İtalya'ya penaltılarda 4-2 mağlup olarak final şansını kaybeden İspanya'da eleştiri oklarının hedefinde yıldız golcü Alvaro Morata vardı.

Turnuva boyunca inişli çıkışlı bir performans gösteren ve İspanyol futbolseverlerin tepkisini çeken Morata, normal süresi 1-1 eşitlikle biten maçta İspanya'nın tek golünü kaydetmesine karşın penaltılarda kullandığı vuruşu gole çeviremedi ve İspanya'nın final şansını kaybetmesine neden oldu.

ATAMADIĞI İÇİN DEĞİL, ATTIĞI İÇİN TEHDİT...

Daha önce turnuvanın başında kendisi ve ailesine İspanyol taraftarların ölüm tehditlerinde bulunduğu Morata'yı bu kez İtalyan taraftarlar tehdit etti. Bunun nedeni ise, İtalya'yla oynanan yarı final maçında İspanya adına skoru 1-1'e getiren golü atıp İtalya'nın finale çıkmasını tehlikeye atması...

Morata'nın İtalyan eşi Alice Campello, sosyal medya hesabından kendisine gelen bazı kötü ve tehdit içerikli mesajları paylaştı. Campello, bazı taraftarların çocuklarının kanser olmasını ya da ölmesini dilediğini söylerken, mesajlar nedeniyle artık üzülmediğini belirtti.

"UMARIM BU TARZ İNSANLARA KARŞI ÖNLEM ALINIR"

Sosyal medyadan açıklama yapan Alice Campello, "Bu mesajların İtalyan olmamla ilgili olduğunu düşünmüyorum, bu cehaletle alakalı. Daha zayıf bir kişinin başına gelseydi, daha büyük bir sorun olurdu. Futbolun, sadece insanları birleştirmesi gereken bir spor olduğunu ve hayal kırıklıklarımızı dışa vurmak için kullanılmadığını unutmamak gerekir. Umarım gelecekte bu tarz insanlara karşı önlem almak mümkün olur. Çünkü bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.