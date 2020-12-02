Son Dakika Haberi | Yargıtay’dan tahkim için 2 şok karar!

F.Bahçe’nin, Serdar Kesimal’a verdiği ve Tahkim Kurulu tarafından onanan 200 bin Euro ceza kararı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu. Basketbolcu Dilan Çelik’in, kulübünden alacağı için açtığı davayı ‘tahkim ilk itirazıyla’ usulden bozan mahkemenin kararı da bozuldu.

Yargıtay, Türk spor hukuku açısından devrim niteliğinde 2 karar aldı. Dijital dergi Spor Arena Plus’ın Aralık sayısında yer alan Avukat Dilay Unan’ın haberine göre söz konusu kararlar şöyle:

Fenerbahçe, 2011-16 yılları arasında formasını giyen eski futbolcusu Serdar Kesimal’a, izinsiz olarak bir hastaneden aldığı rapordan ötürü ‘sözleşme yükümlülüğüne aykırılık’ gerekçesiyle 250 bin Euro para cezası verdi ve bu miktarı futbolcunun alacağından kesti. Ceza daha sonra Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından 200 bin Euro’ya indirildi ve TFF Tahkim Kurulu tarafından da onandı. Kesimal yargıya başvurdu fakat mahkeme, ‘Tahkim Kurulu kararları yargı yoluna kapalıdır’ diyerek davayı reddetti. Kesimal bu kez temyize gitti ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı bozdu.

KANUN YARARINA BOZULDU

Gerekçeli kararda, “Anayasa madde 59’da ‘Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz’ denmiş olsa da, futbolcu ile kulübü arasında ‘sözleşmeden kaynaklı bir uyuşmazlık’ olduğu için TFF Tahkim Kurulu kararı kesin değildir ve bu karara karşı ‘görevli ve yetkili mahkemelerde’ dava açılabilir” denildi.

Yargıtay’ın 2. kararında ise basketbolcu Dilan Çelik, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Kastamonu Basketbol Kulübü’ne icra takibi başlattı. Kulüp itiraz edince Çelik bu kez itirazın iptali ve icra takibinin devamı için Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Ancak kulüp ‘tahkim ilk itirazında’ bulununca mahkeme davayı usulden reddetti. Çelik’in temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını ‘kanun yararına’ bozdu.

ŞiMDi NE OLACAK?

1- Profesyonel sporcular ile kulüpleri arasındaki uyuşmazlıklarda önce arabulucu yoluna gidilecek, eğer dava açılmaya karar verilirse de görevli mahkemeler ‘iş mahkemeleri’ olacak.

2- Yargıtay’ın Serdar Kesimal ile ilgili kararına ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesinin uyup uymayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

CAS HAKEMi EMiN ÖZKURT: BU KARAR TFF’YE MESAJ

Yargıtay, bu kararla spor yargılamasına ilişkin önemli bir değişikliğe imza atmıştır. Karar aynı zamanda Futbol Federasyonu’na bir mesajdır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu’nun doğru hukuki zemine oturtulmasının gerekliliğini de vurgulamaktadır. Ayrıca ‘Türk CAS’ı’ diyebileceğimiz yeni bir yapılanmaya gidilmesinin şart olduğu da ortaya çıkmıştır.”

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