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Son Dakika Haberi | Wesley Sneijder'den Türkiye paylaşımı!
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Sneijder, sosyal medya hesabından kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Wesley Sneijder, 2013-2017 arasında Galatasaray'da 175 maça çıktı ve 45 gol, 44 asistlik performans sergiledi.
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