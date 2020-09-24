MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Wesley Sneijder'den Türkiye paylaşımı!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Wesley Sneijder'den Türkiye paylaşımı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.09.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Wesley Sneijder'den Türkiye paylaşımı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Wesley Sneijder'den Türkiye paylaşımı!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Sneijder, sosyal medya hesabından kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Wesley Sneijder, 2013-2017 arasında Galatasaray'da 175 maça çıktı ve 45 gol, 44 asistlik performans sergiledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle