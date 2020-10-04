Son dakika haberi | Volkan Demirel'den Fenerbahçe, Sevilla ve Sabri Sarıoğlu itirafları

İşte NTV'de yayınlanan "Kırılma anı" programında konuşan Volkan Demirel'in sözleri...

"Hayatımın kırılma anı, Fenerbahçe'ye gelmeden önce otoban kenarında verdiğim karardı. Erdinç Şehit ile Fenerbahçe'yle görüştük, o sırada Gençlerbirliği Başkanı rahmet İlhan Cavcav arıyordu. Ben de Kartal'da oynuyordum. Erdinç ağabey arabayı durdurdu, ben de arka arabadaydım. İndi yanıma geldi 'Bir yerde forma asılı seni bekliyor, bir yerde de Rüştü ağabeyin var. Nereye gitmeyi tercih ediyorsun?' dedi. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ediyorum' dedim. Ondan sonra da Fenerbahçe serüvenimiz başladı. Şimdi isim vermeyeyim ama o dönem birçok kulüpten teklif aldım.

"2008 AVRUPA ŞAMPİYONASI ZAMANINDA 4-5 ÇOK BÜYÜK KULÜPLE GÖRÜŞTÜM"

"Daha iyi yerlerde olabileceğimi düşündüm her zaman. Üst düzey bir Avrupa takımında kaleci olabileceğimi düşündüm, hedefim de vardı bununla ilgili. Şanslar da geldi. Kırılma anlarından biri olarak onu da söyleyebilirim. Avrupa Şampiyonası'nda Koller'i ittim demiyorum, dokunmamla kendini yere atması... O zamanlar gerçekten beni 4-5 tane çok büyük kulüp yetkilileri otele kadar gelip benimle görüştüler. 2008 Avrupa Şampiyonası oynuyorsunuz, o maçtan önce her şey olumlu geçiyor. Tamamen istem dışı bir hareketle adam kendini profesyonelce yere bırakıyor. Kırmızı kart ve 2 maç ceza alıyorum. 1 maç olsa bile Almanya yarı finalinde belki kaleye geçecektim. Ondan sonra 2 kez daha görüştüm aynı takımlarla. O sırada bir telefon geldim, telefonla da konuşunca tekrar Fenerbahçe'de kalmak gereği hissettim. Dediğim gibi dünya devi bir takımın kalesinde olabilirim. Pişmanlık demeyeyim de keşke diyebileceğim bir hareketim de odur.

SEVILLA MAÇI PENALTILARA KALSIN DİYE DUA ETTİM

Ben iyi tepkilerden de kötü tepkilerden de çok etkilenmem. Rakip taraftarlar benim üzerime oynayınca daha çok motive oluyordum. Sevilla maçında 2 gol yedikten sonra dua ettim, "Allah'ım bu maç lütfen penaltılara kalsın" dedim. Penaltılara gidince Zico'ya da "Bu maçı ben alacağım" demiştim.

KADRO DIŞI KALACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ, BUFFON BIRAKINCA BIRAKACAKTIM

Fenerbahçe'de kadro dışı kalacağım hiç aklıma gelmezdi. En zor anımdı. O toplantıya çıkarken futboldan uzaklaşmayı kafama yazmıştım. 'Fenerbahçe için var oldum ve var olmaya devam edeceğim' dedim ve kalktım. 40'a kadar oynayacaktım ama nasip değilmiş. Bir şeyin zamanı gelince onu yapıyorsun. Önümde hep Buffon örneği vardı. Buffon'u izlediğimde bu adamda bir şey var, takip edeyim dedim, her şeyini takip ettim. Hayran oldum. O bırakınca bırakacaktım, adam hala oynuyor efsane. O Buffon, ben Volkan. Dünyanın en iyisi.

HOCALIK İÇİN ACELEM YOK

Bir yerden başlayarak inşallah Türk futboluna iyi bir hoca olmak için elimden geleni yapacağım. Ersun hoca zamanında bu kadar aktif değildim. Ekibi vardı. Ayrılınca pandemi dönemi yaşandı. Zeki Hoca, Emre ile bayağı tecrübelendim. Her şeyi yapabilecek kapasitedeyim ama hocalık kariyerinde acelem yok.



EROL HOCA BANA ÇOK YARDIM EDİYOR

Bugün yarın değil ama uzun zamanda planım var. Her şeyi öğrenerek bilerek yapmak istiyorum. Daha çok zamanım var. Daha yolun başındayım. Şu anda çok güzel ortam var, Erol hoca ile çok özel ilişkimiz var bana çok yardım ediyor.

HAYATIMDA DAUM'UN YERİ ÇOK ÖNEMLİ

Daum'un benim hayatımda çok önemli yeri var. Beni sevdiği zamanlar da olmuştur sevmediği zamanlar da olmuştur. Beni oğlu gibi görürdü, öyle davranırdı.

DERBİDE SABRİ İLE YAŞADIĞI KAVGA

İtişmeler oluyor. Yanlış korna çalınca da oluyor. Geçen Sabri ile kurstaydık oturduk muhabbet ettik. Yanlış doğru tartışılır takılmayalım, yaşandı ve bitti. Beni en çok sinirlendirecek şey ailemden birine zarar vermeleri olur.

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