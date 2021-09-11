Son Dakika Haberi... Vladimir Putin'den 'yabancı sınırı' hakkında flaş yorum! 'İnanılmaz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ligdeki yabancı sınırının kaldırılmasına karşı olduğunu açıkladı.

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Rusya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz sezonun başında aldığı kararla yabancı sınırı sayısını 7'den 8'e yükseltmiş ve yeni tartışmalara yol açmıştı.

Gelecek sezon için ise yabancı sınırı kuralının tamamen kaldırılması yönünde iddialar ortaya çıkarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

20 YIL DAHA MI GİTMEYELİM?

Konu hakkında konuşan Putin, "Son zamanlarda yabancı sınırı kaldırılsın şeklinde söylemler duydum. İnanılmaz! Rusya Futbol Milli Takımı'nın 1988'den beri Olimpiyat'ta olmadığını biliyor musunuz? Yalnızca yabancılar oynadığında 20 yıl daha mı beklemek istiyorsunuz?" dedi.