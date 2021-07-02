Son Dakika Haberi... Vitor Pereira, Fenerbahçe'de ne yapmıştı? 5 kategoride en iyisi...

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Fenerbahçe'de yeniden Vitor Pereira dönemi başlarken Portekizli teknik adamın geçmiş dönemindeki performansı da merak edilmeye başlandı.

Sarı-lacivertliler, Pereira'nın takımın başında olduğu 2015-2016 sezonunda 34 haftada 74 puan toplayarak ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaşılmamasına karşın o sezon ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Sarı-lacivertliler 34 maçta kalesinde 27 gol gördü.

Pereira'nın öğrencileri, 17 karşılaşma ile en fazla maçta kalesini gole kapatan ekip olmuştu.

İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile 'en'leri;

En az gol yiyen takım: 27

En fazla maçta kalesini gole kapatan takım: 17

En az mağlubiyet alan takım: 4

En fazla net gol pozisyonuna giren takım: 104

En yüksek gol beklentisi yakalayan takım: 66.59xG