Son Dakika Haberi... Vitor Pereira, Fenerbahçe'de ne yapmıştı? 5 kategoride en iyisi...
Fenerbahçe'ye geri dönen teknik direktör Vitor Pereira'nın, 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertli takımın başındaki performansı akıllara geldi. Portekizli teknik adamın takımı, 5 kategoride ligin en iyisi olmuştu.
Fenerbahçe'de yeniden Vitor Pereira dönemi başlarken Portekizli teknik adamın geçmiş dönemindeki performansı da merak edilmeye başlandı.
Sarı-lacivertliler, Pereira'nın takımın başında olduğu 2015-2016 sezonunda 34 haftada 74 puan toplayarak ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamladı.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaşılmamasına karşın o sezon ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Sarı-lacivertliler 34 maçta kalesinde 27 gol gördü.
Pereira'nın öğrencileri, 17 karşılaşma ile en fazla maçta kalesini gole kapatan ekip olmuştu.
İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile 'en'leri;
En az gol yiyen takım: 27
En fazla maçta kalesini gole kapatan takım: 17
En az mağlubiyet alan takım: 4
En fazla net gol pozisyonuna giren takım: 104
En yüksek gol beklentisi yakalayan takım: 66.59xG