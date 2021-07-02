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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Vitor Pereira, Fenerbahçe'de ne yapmıştı? 5 kategoride en iyisi...
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Futbol
Haber Giriş: 02.07.2021 - 20:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Vitor Pereira, Fenerbahçe'de ne yapmıştı? 5 kategoride en iyisi...

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Son Dakika Haberi... Vitor Pereira, Fenerbahçe'de ne yapmıştı? 5 kategoride en iyisi...

Fenerbahçe'ye geri dönen teknik direktör Vitor Pereira'nın, 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertli takımın başındaki performansı akıllara geldi. Portekizli teknik adamın takımı, 5 kategoride ligin en iyisi olmuştu.

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  • Fenerbahçede ikinci Vitor Pereira dönemi İlk dönemden fotoğraflar...
  • Fenerbahçede ikinci Vitor Pereira dönemi İlk dönemden fotoğraflar...
  • Fenerbahçede ikinci Vitor Pereira dönemi İlk dönemden fotoğraflar...
  • Fenerbahçede ikinci Vitor Pereira dönemi İlk dönemden fotoğraflar...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe'de yeniden Vitor Pereira dönemi başlarken Portekizli teknik adamın geçmiş dönemindeki performansı da merak edilmeye başlandı.

Sarı-lacivertliler, Pereira'nın takımın başında olduğu 2015-2016 sezonunda 34 haftada 74 puan toplayarak ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçenin yeni teknik direktörü Vitor Pereiranın ilk açıklamaları
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaşılmamasına karşın o sezon ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Sarı-lacivertliler 34 maçta kalesinde 27 gol gördü.

Pereira'nın öğrencileri, 17 karşılaşma ile en fazla maçta kalesini gole kapatan ekip olmuştu.

İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile 'en'leri;

En az gol yiyen takım: 27
En fazla maçta kalesini gole kapatan takım: 17
En az mağlubiyet alan takım: 4
En fazla net gol pozisyonuna giren takım: 104
En yüksek gol beklentisi yakalayan takım: 66.59xG

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