Son Dakika Haberi... Victor Nelsson resmen Galatasaray'da!

Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlendi.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;

14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

NELSSON'UN İLK SÖZLERİ;

Fantastik bir takıma geldim, fantastik taraftarları ve statları var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum

DAHA ÖNCE VİDEOLARI SEYRETTİM

Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla da birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube’da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum