MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Victor Nelsson resmen Galatasaray'da!
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Victor Nelsson resmen Galatasaray'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.08.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Victor Nelsson resmen Galatasaray'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi... Victor Nelsson resmen Galatasaray'da!

Galatasaray, Kopenhag'tan savunma oyuncusu Victor Nelsson'u 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlendi.

Son Dakika Haberi... Victor Nelsson resmen Galatasarayda

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;

14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

NELSSON'UN İLK SÖZLERİ;

Fantastik bir takıma geldim, fantastik taraftarları ve statları var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum

DAHA ÖNCE VİDEOLARI SEYRETTİM

Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla da birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube’da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi