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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2020 - 13:48,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberi: Vedat Muriqi'ye niyet Sörloth'a kısmet! Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu?

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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi'yi izlemeye gelen Monaco’lu yetkililerin bu futbolcuyu izlerken Alexander Sörloth’u beğendikleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriç'i izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.

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OPSİYON TRABZON'DA

Vedat Muriç, Trabzonspor maçında etkisiz bir performans ortaya koşmuş ancak Norveçli yıldız golcü Sörloth ise performansıyla parmak ısırtmıştı. Trabzonspor, Sörloth'u sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan kiralamıştı. Genç yıldız gelecek sezon da Trabzon'da kiralık oynayacak. Satın alma opsiyonu ise Bordo-Mavili kulübün elinde bulunuyor.

Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de 16 gol kaydetti.

ÜLKESİNDE BELGESEL OLDU

Fırtına'nın Norveçli yıldızı Sörloth ülkesinde belgesel oldu. Norveç televizonu hazırladığı belgeselde Trabzon'un Sörloth sevgisine geniş yer verdi. (Takvim)

Son Dakika Haberi: Vedat Muriqiye niyet Sörlotha kısmet Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu

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