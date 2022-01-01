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Son Dakika Haberi... Vedat Muriqi için transfer yarışını duyurdular! Fenerbahçe ve Hull City...

#Fenerbahçe#Hull City#Muriqi
Son Dakika Haberi... Vedat Muriqi için transfer yarışını duyurdular Fenerbahçe ve Hull City...

Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin planlarında yer almayan Vedat Muriqi'in transferi için Fenerbahçe ve Hull City'nin en büyük adaylar olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe'den önemli bir bonservis ücreti karşılığında Lazio'ya transfer olan ve İtalya'da umduğunu bulamayan Vedat Muriqi için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon süre almakta zorlanan ve devre arasından takımdan ayrılacağı konuşulan Kosovalı golcünün transferi için iki kulübün ismi ön plana çıktı.

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MURIQI KULÜP ARIYOR

İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin planlarında yer almayan Muriqi, kendisine kulüp arıyor.

'F.BAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR AMA...'

Haberde; Muriqi'in Fenerbahçe'ye dönme hayallerini kurduğu ancak bir kulübün daha bu transferde istekli olduğu kaydedildi.

Son Dakika Haberi... Vedat Muriqi için transfer yarışını duyurdular Fenerbahçe ve Hull City...

'ACUN ILICALI İLE YAKINLIĞI...'

Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı Champhionship ekibi Hull City'nin de Kosovalı golcüyle ilgilendiği vurgulandı.

Muriqi ile Acun Ilıcalı'nın birbirini yakından tanıdığı belirtilirken, ikili arasında ilk temasların kurulduğu ve Acun Ilıcalı'nın Kosovalı golcüyü Ocak ayında İngiltere'ye getirmek istediği iddia edildi.

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İtalyanlar, Lazio'nun 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifini kabul edebileceğini de yazdı.

YILBAŞI GECESİ AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında İngiliz kulüp Hull City'yi satın aldığını resmen açıklamıştı.

Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz." duyurusunu yaptı.

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#Fenerbahçe#Hull City#Muriqi

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