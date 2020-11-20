Son Dakika Haberi | Vedat Muriqi ikinci kez baba oldu

Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul’a gelen Muriç’in akşam saatlerinde bir kızı dünyaya geldi. Kızına Leyan ismini koyan Muriç’in 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var. Muriç, eşi Edibe’yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını paylaştı.