Son Dakika Haberi | VAR olmadı, çare robot hakem

Çok tartışılan VAR sistemine alternatif olabilecek bir sistem arayan FIFA, ‘robot hakem’de karar kıldı. Projenin 2022 Dünya Kupası’nda hayata geçmesi bekleniyor.

FIFA, 2022 Dünya Kupası’nda robot yardımcı hakemleri kalıcı hale getirmeyi planlıyor. Geçen sezon Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk denemeleri yapılan ve Liverpool’un Flamengo’yu 1-0 mağlup ederek kazandığı turnuvadan geçer not alan robot yardımcı hakemlere ilişkin çalışmalar sınıfı geçti.

FIFA Teknoloji Başkanı Johannes Holzmuller, yaşanan gelişmeleri ‘umut verici’ olarak değerlendirirken, sistemin iskelet modelleme ve yapay zeka temelli top izleme teknolojisini kullandığını belirtti. Robot yardımcı hakemlerle birlikte ofsayt pozisyonlarına ilişkin görselleştirmenin de iyileştirilmesi hedefleniyor. FIFA, VAR aracılığıyla tespit edilen ofsayt pozisyonlarının tartışılması üzerine harekete geçerek bu sorunu tamamen iyileştirmek için robot yardımcı hakemlerden yararlanmaya karar verdi. Bu projenin 2022 yılında Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’yla beraber hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

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