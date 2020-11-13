Son Dakika Haberi | Vali Yerlikaya paylaştı! Avrasya Tüneli'nde tarihi anlar!
Vali Yerlikaya Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini paylaştı.
Vali Yerlikaya, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek yarışlar öncesi, Formula 1 pilotu Alex Albon'un Avrasya Tüneli'nden aracıyla geçtiği sırada çekilen görüntüleri, "İlk kez... İki kıta arasında, denizin altından; Avrasya Tüneli'nden geçiş... Ses ve görüntü harika..." mesajıyla paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 yarış aracının Avrasya Tüneli'nden geçtiği anları paylaştı.— Spor Arena (@sporarena) November 13, 2020
“İlk kez. İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş. Ses ve görüntü harika” pic.twitter.com/JQJ1mzXo8P
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