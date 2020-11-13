MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Vali Yerlikaya paylaştı! Avrasya Tüneli'nde tarihi anlar!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Vali Yerlikaya paylaştı! Avrasya Tüneli'nde tarihi anlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 21:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Vali Yerlikaya paylaştı! Avrasya Tüneli'nde tarihi anlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Vali Yerlikaya paylaştı! Avrasya Tüneli'nde tarihi anlar!
Abone Olgoogle-news

Vali Yerlikaya Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini paylaştı.

Vali Yerlikaya, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek yarışlar öncesi, Formula 1 pilotu Alex Albon'un Avrasya Tüneli'nden aracıyla geçtiği sırada çekilen görüntüleri, "İlk kez... İki kıta arasında, denizin altından; Avrasya Tüneli'nden geçiş... Ses ve görüntü harika..." mesajıyla paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle