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Voleybol
Haber Giriş: 03.11.2020 - 19:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | VakıfBank namağlup liderliğini sürdürdü

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Son Dakika Haberi | VakıfBank namağlup liderliğini sürdürdü
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 6 maç yapıldı.

PTT'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde 12'de 12 yapan VakıfBank, liderliğini sürdürdü.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçlar şöyle:
PTT-VakıfBank: 0-3
Karayolları-Türk Hava Yolları: 1-3
Çan Gençlik Kalespor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0
Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

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