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GeriFutbol Son dakika haberi | Uşakspor'da 3 pozitif vaka
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 22:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Uşakspor'da 3 pozitif vaka

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Son dakika haberi | Uşakspor'da 3 pozitif vaka
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Misli.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Uşakspor, çarşamba günü oynanacağı Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı.

Kırmızı-siyahlılarda test sonucu pozitif çıkan 2 futbolcu ve 1 personel karantina altına alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kahramanmaraşspor maçı öncesi futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin detaylı Covid tarama ve testleri sonucunda pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve personelimiz izole edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla ifadeleri yer aldı.

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