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Son Dakika Haberi | Union Berlin'de Loris Karius antrenmanda sakatlandı!
Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius, Union Berlin'in antrenmanında sakatlandı.
Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve Union Berlin'in yolunu tutan Loris Karius, Almanya'da sakatlandı.
Union Berlin'in teknik direktörü Fischer, konuyla ilgili "Antrenmanda sakatlandı. Ayağını yanlış basmış" şeklinde konuştu.
Loris Karius'un sahalara dönüş tarihiyle ilgili bir bilgi verilmedi.
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