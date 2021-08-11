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Son Dakika Haberi... Umut Nayir, Beşiktaş'a veda etti! Transferi...
Giresunspor'a transfer olması beklenen Umut Nayir, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda mesajı paylaştı.
Beşiktaş'ın geçen sezon Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir, siyah-beyazlı takımdan ayrıldığını açıkladı.
28 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı.
2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan Umut Nayir'ın kısa süre içerisinde Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a imza atması bekleniyor.