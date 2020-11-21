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Son Dakika Haberi | Umut Nayir attı, Hajduk Split galibiyete uzandı
Beşiktaş'tan Hajduk Split'e kiralanan Umut Nayir, Hırvatistan Ligi'nin 12. haftasında Slaven'i 2-0 mağlup ettikleri maçta takımının ilk golünü kaydetti.
Müsabakaya 11'de başlayan 27 yaşındaki golcü, 45+3'te perdeyi açan golü kaydetti.
Slaven'de Soldo'nun kendi ağlarına gönderdiği golle Hajduk Split, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Siyah beyazlılardan Hırvat ekibine transfer olan Umut Nayir, bu sezon ilk golünü attı.
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