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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Umut Nayir attı, Hajduk Split galibiyete uzandı
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Haber Giriş: 21.11.2020 - 23:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Umut Nayir attı, Hajduk Split galibiyete uzandı

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Son Dakika Haberi | Umut Nayir attı, Hajduk Split galibiyete uzandı
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Beşiktaş'tan Hajduk Split'e kiralanan Umut Nayir, Hırvatistan Ligi'nin 12. haftasında Slaven'i 2-0 mağlup ettikleri maçta takımının ilk golünü kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan 27 yaşındaki golcü, 45+3'te perdeyi açan golü kaydetti.

Slaven'de Soldo'nun kendi ağlarına gönderdiği golle Hajduk Split, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Siyah beyazlılardan Hırvat ekibine transfer olan Umut Nayir, bu sezon ilk golünü attı.

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