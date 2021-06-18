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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Umut Bulut'un Eyüpspor'a transfer sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe taraftarları...
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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 20:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Umut Bulut'un Eyüpspor'a transfer sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe taraftarları...

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Son Dakika Haberi... Umut Bulut'un Eyüpspor'a transfer sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe taraftarları...

Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un, TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor'a transferi çok konuşuldu. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada bu transferle ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor'un Umut Bulut'u kadrosuna katmasının ardından Fenerbahçe taraftarlarının paylaşımları dikkat çekti.

Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.

Eyüpspor ile 1+1 yıllık anlaşma yapan golcü oyuncunun maaşının 900 bin TL olacağı belirtildi.

Son Dakika Haberi... Umut Bulutun Eyüpspora transfer sosyal medyayı salladı Fenerbahçe taraftarları...

FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN PAYLAŞIMLAR

Formasını giydiği her takımda Fenerbahçe karşısında gösterdiği performansıyla dikkat çeken Umut Bulut'un Eyüpspor'a imzası sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.

Kariyerinde en fazla Antalyaspor ağlarını havalandıran Umut, Fenerbahçe'ye karşı da 12 gol kaydetti.

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5 AYRI TAKIMLA ATTI

Umut Bulut, Türkiye kariyerinde forma giydiği beş kulübün formasıyla da Fenerbahçe'ye resmi maçlarda gol atma başarısı gösterdi. 38 yaşındali futbolcu, Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formalarıyla sarı-lacivertli takıma gol attı.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ BAZI PAYLAŞIMLAR;

Son Dakika Haberi... Umut Bulutun Eyüpspora transfer sosyal medyayı salladı Fenerbahçe taraftarları...

Son Dakika Haberi... Umut Bulutun Eyüpspora transfer sosyal medyayı salladı Fenerbahçe taraftarları...

Son Dakika Haberi... Umut Bulutun Eyüpspora transfer sosyal medyayı salladı Fenerbahçe taraftarları...

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