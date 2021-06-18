Son Dakika Haberi... Umut Bulut'un Eyüpspor'a transfer sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe taraftarları...
Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un, TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor'a transferi çok konuşuldu. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada bu transferle ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor'un Umut Bulut'u kadrosuna katmasının ardından Fenerbahçe taraftarlarının paylaşımları dikkat çekti.
Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.
Eyüpspor ile 1+1 yıllık anlaşma yapan golcü oyuncunun maaşının 900 bin TL olacağı belirtildi.
FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN PAYLAŞIMLAR
Formasını giydiği her takımda Fenerbahçe karşısında gösterdiği performansıyla dikkat çeken Umut Bulut'un Eyüpspor'a imzası sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.
Kariyerinde en fazla Antalyaspor ağlarını havalandıran Umut, Fenerbahçe'ye karşı da 12 gol kaydetti.
5 AYRI TAKIMLA ATTI
Umut Bulut, Türkiye kariyerinde forma giydiği beş kulübün formasıyla da Fenerbahçe'ye resmi maçlarda gol atma başarısı gösterdi. 38 yaşındali futbolcu, Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formalarıyla sarı-lacivertli takıma gol attı.
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