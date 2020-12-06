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Haber Giriş: 06.12.2020 - 22:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Ümit Özat'tan sitemkar açıklama! "Bizler de insanız..."

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Son Dakika Haberi | Ümit Özat'tan sitemkar açıklama! "Bizler de insanız..."
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TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u sahasında 2-0 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Geçen sene bu takım ilk yarıyı 24 puanla kapatmış, bu sene 11 maçta 21 puandayız. Bir eksik maçımız var, kazanırsak geçen senenin ilk yarısının puanını yakalayacağız. İyi işler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyet nedeniyle oyuncularını kutladığını söyledi.

Ankara Keçiörengücü maçından sonra demoralize olduklarını anımsatan Özat, şunları kaydetti:
"Bu maçtan sonra bana göre çok iyi dönüş yaptılar. Oyuncularımı bu nedenle tebrik ediyorum. Biz antrenörüz, bir takımda en çok antrenör kazanmak ister. Futbolcu antremanını yapıyor evine gidiyor. İşler kötü gittiğinde 25 futbolcu gönderilmiyor, maalesef antrenör gönderiliyor. Dolayısıyla oyuncudan daha çok biz kazanmak isteriz. Ancak zaman zaman birlik olamadığımızı görüyorum. Birlik olmamız gerektiğini düşünüyorum. 3-4 aydır buradayım, susayım diyorum. Ama bizler de insanız. Geçen sene bu takım ilk yarıyı 24 puanla kapatmış, bu sene 11 maçta 21 puandayız. Bir eksik maçımız var, kazanırsak geçen senenin ilk yarısının puanını yakalayacağız. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Ben buraya başkanımız ve Metin abinin bir lafıyla geldim, bir lafıyla da giderim hiç problem yok. Ama işimize duyduğumuz saygı ve kulübe verdiğimiz emek böyle davranılmayı hak etmiyor. Kötü gittiğinde eleştiriyorsunuz, iyi yaptığınızda değerini verin."

Ercan Kahyaoğlu: "Düzeltmek için çaba sarf ettik"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu da ilk yarı istediklerini iyi uyguladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Oyun başlangıcından devreye kadar istediklerimizi yapabildik. Ama tam devreye girerken gol yedik. İstemediğimiz bir şekilde devreye girdik. İkinci devre tekrar düzeltmek için çaba sarf ettik, değişiklikler yaptık. Ama bu yeterli olmadı ve ikinci golü de yedik. Bundan sonra önümüzdeki maçlarda bunları nasıl çözebiliriz onların çalışmasını yapacağız."

Son Dakika Haberi | Ümit Özattan sitemkar açıklama Bizler de insanız...

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