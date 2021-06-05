Son Dakika Haberi: Ümit Özat'tan kafa karıştıran Halil Dervişoğlu paylaşımı! Fenerbahçe...

Dün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez'i İstanbul'a getireceğini açıklayan Özat, bugün de Halil Dervişoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve bonservisi Premier Lig'e yükselen Brentford'da bulunan milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile ilgili bir tweet atan Özat, "Size bir tüyo vereyim mi? Dervişoğlu..." paylaşımında bulunurken sarı lacivertli takıma dair bir bilgi vereceği şeklinde yorumlandı.

Geçen sezonun devre arasında Brentford'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Halil Dervişoğlu, 12 maçta forma giyerken 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

A Milli Takım'ın kadrosunda da yer alan 21 yaşındaki golcü, EURO 2020'de boy gösterecek.

Sarı kırmızılıların bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu Halil'in İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği genç isim, Fenerbahçe ile de anılıyor.

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