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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Ukrayna Milli Takımı'nda Andriy Shevchenko dönemi sona erdi!
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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Ukrayna Milli Takımı'nda Andriy Shevchenko dönemi sona erdi!

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Son Dakika Haberi... Ukrayna Milli Takımı'nda Andriy Shevchenko dönemi sona erdi!

Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takım teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu.

HER İNSANA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Shevchenko, yaptığı açıklamada "Bugün Ukrayna Futbol Federasyonu ile olan sözleşmem sona erdi. Geçirdiğim 5 yıl boyunca ana odak noktam ülkemin takımıydı. Modern futbolda yapabileceklerimizi çok çalışarak gösterdik. Başkana ve yönetime bana verdikleri fırsat için teşekkür ederim. Bu görevde bana yardım eden her oyuncuya, her insana teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea formalarını giyen Andriy Shevchenko, teknik direktörlük döneminde ise sadece Ukrayna Milli Takımı'nda görev aldı.

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