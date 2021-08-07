Son Dakika Haberi... Uğur Uçar, Pendikspor'a transfer oldu!
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pendikspor, Başakşehir'den Uğur Uçar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Başakşehir'den ayrılan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Uğur Uçar'ın yeni takımı belli oldu.
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pendikspor, 34 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattığını açıkladı.
Pendikspor'un açıklamasında; "Kulübümüze Hoş Geldin Uğur Uçar! Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız deneyimli futbolcu Uğur Uçar ile sözleşme imzaladı. Sağ bekte görev yapan Uğur Uçar’a hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Başakşehi'de 10 maçta sahaya çıktı.