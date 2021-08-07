MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Uğur Uçar, Pendikspor'a transfer oldu!
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Uğur Uçar, Pendikspor'a transfer oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.08.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Uğur Uçar, Pendikspor'a transfer oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi... Uğur Uçar, Pendikspor'a transfer oldu!

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pendikspor, Başakşehir'den Uğur Uçar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir'den ayrılan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Uğur Uçar'ın yeni takımı belli oldu.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pendikspor, 34 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattığını açıkladı.

Pendikspor'un açıklamasında; "Kulübümüze Hoş Geldin Uğur Uçar! Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız deneyimli futbolcu Uğur Uçar ile sözleşme imzaladı. Sağ bekte görev yapan Uğur Uçar’a hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Başakşehi'de 10 maçta sahaya çıktı.

Son Dakika Haberi... Uğur Uçar, Pendikspora transfer oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi