Son Dakika Haberi | UEFA'dan 'VAR' açıklaması! 'Değişiklik yapmalıyız'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, VAR sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

VAR sistemini nasıl geliştireceğimize ilişkin birçok düşünce var. Bana göre çok net pozisyonlarda kullanılmalı. Bazı liglerde pozisyonlar incelenirken oyun dakikalarca duruyor, bu futbol için iyi bir durum değil. Çözüm VAR’ın kullanımını sınırlandırmak olabilir. ·

‘Avrupa Süper Ligi’ bazı kulüplerin ve medyanın ortaya çıkardığı bir şey, bizim değil. Daha fazla para kazanmayı hak ettiklerini düşünen 2-3 kulüp, bunun kendileri için büyük kazanç olacağını düşünüyor. Bu tür fikirler futbolu öldürebilir. Kesinlikle karşıyım.

UEFA Uluslar Ligi harika bir turnuva. Bu turnuvanın devamıyla ilgili herhangi bir endişem yok.

Yerel liglerde play-off oynatıp oynatmamak her ülkenin kendi vereceği bir karar. Ancak sezon boyunca zirvede olan bir takımı, sezon sonu sadece bir maçta elemek mantıklı değil.