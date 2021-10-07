Son Dakika Haberi... UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Fransa! Belçika 3 golle yıkıldı (Maçın özeti ve golleri)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kovid-19da sıcak gelişme Bakan Koca tablodaki sayıların anlamına vurgu yaptıKovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca tablodaki sayıların anlamına vurgu yaptı#Sağlık Bakanlığı
Ölümümden sorumludur notu bırakmıştı... Ve tutuklandı'Ölümümden sorumludur' notu bırakmıştı... Ve tutuklandı!#Aleyna Ağgül
Selmanın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu Newcastle United satıldıSelman'ın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu! Newcastle United satıldı#Muhammed Bin Selman
İngiltereden flaş karar Aralarında Türkiye de varİngiltere'den flaş karar! Aralarında Türkiye de var#Koronavirüs Aşısı
İstifa ettiği öne sürüldü Türk Arminden flaş açıklamaİstifa ettiği öne sürüldü! 'Türk Armin'den flaş açıklama#Armin Laschet
PFDK kararları açıklandı Sergen Yalçının cezası belli olduPFDK kararları açıklandı! Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu#Sergen Yalçın
Aralarında yavrular da vardı... İnsan kılıklı caniler Vicdanınız hiç mi sızlamadıAralarında yavrular da vardı... 'İnsan kılıklı caniler! Vicdanınız hiç mi sızlamadı?'#Kedi
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Seyyar satıcıyı yumruklayan zabıta açığa alındıSeyyar satıcıyı yumruklayan zabıta açığa alındı#Zabıta
Kurban eti dağıtırken acımasızca katledilmişti... Mezarı başında anıldıKurban eti dağıtırken acımasızca katledilmişti... Mezarı başında anıldı#Yasin Börü
ABDyi karıştıran olay Devlet desteğiyle üretildi... 40 katı fiyata satılacakABD'yi karıştıran olay! Devlet desteğiyle üretildi... 40 katı fiyata satılacak#Koronavirüs
ABD Başkanı Bidena büyük şok Daha 10 ay bile olmadan...ABD Başkanı Biden'a büyük şok! Daha 10 ay bile olmadan...#ABD
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son Dakika Haberi... UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Fransa! Belçika 3 golle yıkıldı (Maçın özeti ve golleri)

#UEFA Uluslar Ligi#Belçika#Fransa
Son Dakika Haberi... UEFA Uluslar Liginde finalin adı: İspanya-Fransa Belçika 3 golle yıkıldı (Maçın özeti ve golleri)

Fransa, 2-0 geriye düştüğü maçta Belçika'yı 3-2 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.

Belçika-Fransa maçından en özel fotoğraflarBelçika-Fransa maçından en özel fotoğraflar
Belçika-Fransa maçından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Belçika ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde kozlarını paylaştı.

İlk devreyi 2-0 geride kapatan Fransa, mücadeleyi 3-2 kazanarak UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'nın rakibi oldu.

Belçika, 37. dakikada Carrasco ve 41. dakikada Lukaku'nun kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Fransa, 62. dakikada Benzema ile umutlanırken 69'da Mbappe ile skoru eşitlemeyi başardı.

LUKAKU'NUN GOLÜ İPTAL OLDU, HERNANDEZ ATTI

Belçika'da Romelu Lukaku'nun 87. dakikada kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye Hernandez çıktı ve Fransa'ya finali getiren golü attı.

İLK 11'LER

Belçika: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Hazard, Lukaku.

Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Lucas Hernandez; Pavard, Rabiot, Pogba, Theo Hernandez; Griezmann, Mbappe, Benzema.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Uluslar Ligi#Belçika#Fransa