Son Dakika Haberi... UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Fransa! Belçika 3 golle yıkıldı (Maçın özeti ve golleri)

Belçika ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde kozlarını paylaştı.
İlk devreyi 2-0 geride kapatan Fransa, mücadeleyi 3-2 kazanarak UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'nın rakibi oldu.
Belçika, 37. dakikada Carrasco ve 41. dakikada Lukaku'nun kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi.
Fransa, 62. dakikada Benzema ile umutlanırken 69'da Mbappe ile skoru eşitlemeyi başardı.
LUKAKU'NUN GOLÜ İPTAL OLDU, HERNANDEZ ATTI
Belçika'da Romelu Lukaku'nun 87. dakikada kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye Hernandez çıktı ve Fransa'ya finali getiren golü attı.
İLK 11'LER
Belçika: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Hazard, Lukaku.
Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Lucas Hernandez; Pavard, Rabiot, Pogba, Theo Hernandez; Griezmann, Mbappe, Benzema.