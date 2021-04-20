Son dakika haberi: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi ve Galatasaray açıklaması!

Spor Arena Dış Haberler - Son Dakika.. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Montrö'de düzenlenen UEFA Olağan Kongresi'nde Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Aleksander Ceferin, futbolda hayallerin canlı tutulması gerektiğinin altını çizgi ve "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor." dedi.

ALEKSANDER CEFERIN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Yaklaşık 1 yıldan az bir süre önce başlayan bu kriz yalnızca bizi değil aynı zamanda futbolu da güçlendirecektir. Bu yaşananlar bizi daha güçlü kılacağı gibi futbolu da şimdiye dek hiç olmadığı kadar güçlü yapacaktır. Çünkü artık yetkililer, futbolun Avrupa toplumu için ne kadar önemli olduğunu anlamış oldular. Yaşanan kriz, bir kez daha futbolun toplumumuzun DNA'sında gömülü olduğunu kanıtladı. Futbol, kıta tarihimizin ve kolektif hafızamızın bir parçası. Yüzyılı aşkın süredir başarı hikayelerine konu oldu. Bu meydan okumalara karşı dik duracağız. Bu krizden eskisinden olduğumuzdan daha güçlü çıkacağız."

"BAZILARI İÇİN TARAFTARLAR MÜŞTERİYE, TURNUVALAR ÜRÜNE DÖNÜŞTÜ"

"Bazıları için taraftarlar, müşteriye; ligler ise ürüne dönüştü. Bugünlerde dayanışmanın yerini bencillik aldı. Para, onurdan daha önemli hale geldi. Sadakat yerini açgözlülüğe bıraktı. Maddi çıkarlar, tutkudan daha ağır basmaya başladı. Futbol hiçbir zümreye ait değildir, herkesindir. Çünkü futbol kültürel mirasımızın bir parçası. Geleneklere ve diğer insanlara saygı duymalısınız. Anlamlı olan budur. Bugünün büyük kulüpleri, geçmişte bu kadar büyük değildi. Gelecekte de bu kadar büyük olacaklarının garantisi yok. Futbol dinamik bir yapı, onu bu kadar güzel bir oyun yapan şey de bu zaten."

"UEFA ORGANİZASYONLARININ GALATASARAY GİBİ TAKIMLARA İHTİYACI VAR"

"UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor. Kendilerini büyük ve dokunulmaz gören bu takımlar, nereden geldiklerini unutmasınlar. Ve şunu fark etmeliler ki, eğer bugün kendilerini Avrupa devi olarak görüyorlarsa bunu UEFA'ya borçlular. 2024 sonrası vizyonumuz son günlerde gerçekleştirilen uzun konsültasyon süreci neticesinde onaylandı. Kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz. Bazıları bu güzel oyunu öldürmeye çalışırken, biz bu reformlarla futbolun geleceğini inşa ediyoruz."

"ÇOK BÜYÜK BİR HATA YAPTINIZ, FİKRİNİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN HALA ZAMANINIZ VAR"

"Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar. İngiliz kulüpleri bir an önce kendilerine gelmeli. Futbola olan sevginizi unutmayın. Sahiplerinin futbolu sevdiğini düşünmüyorum gerçi. Kulüpleriyle sevinen, kulüpleriyle üzülen insanlara saygı duyun. Futbola saygı duyun."

"PSG BAŞKANI BÜYÜK BİR ADAM OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

"Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor. Neden? Daha fazla para istiyorlar, daha çok zengin olmak istiyorlar ve kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmüyorlar. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye yürekten teşekkür ederim. Büyük bir adam olduğunu ve futbola, değerlerine saygı duyduğunu gösterdi. "

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