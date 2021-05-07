Son Dakika Haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu: Villarreal-Manchester United

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçlarının ardından finale yükselen iki takım belli oldu. Villarreal, Arsenal'i eleyerek adını finale yazdırırken Manchester United, Roma engelini zorlanmadan geçti.

LONDRA'DA DUVAR

İlk maçı evinde 2-1 kazanmayı başaran Villarreal, Emirates'teki rövanşta sahadan 0-0'lık beraberlik ayrıldı ve finale yükseldi.

CAVANI YİNE ATTI, MANCHESTER UNITED RAHAT TURLADI

Manchester'da oynanan müsabakayı 6-2'lik skorla kazanan İngiliz ekibi, rövanşta Roma'ya 3-2 mağlup olmasına karşın finalde Villarreal'in rakibi oldu.

Mücadelenin 39. dakikasında Cavani ile öne geçen Manchester United'a yanıt 57. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Roma, 60. dakikada Cristane ile geri dönse de 69. dakikada sahneye bir kez daha Cavani çıktı ve skora dengeyi getirdi.

Son sözü 83. dakikada Roma'dan Zalewski söylese de turu geçen taraf değişmedi.

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Villarreal ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'da kozlarını paylaşacak.

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