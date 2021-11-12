Son Dakika Haberi... U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozuldu! Belçika maçı için karar...

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, Belçika ile karşılaşacak olan U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozulduğu ve stada ulaşılamadığını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması;

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde TSİ 22.00’de Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımız, Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması nedeniyle yolda kalmış ve Den Dreef Stadion’a henüz ulaşamamıştır.

Takımımız yaklaşık 1 saatlik beklemenin ardından gelen yeni araç ile yola çıkmış olup, stada ulaşılması sonrasında başlama saati, maçın delegesi ve hakemleri ile birlikte belirlenecektir.

SAATİ 22.30 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Sonrasında TFF bir açıklama daha yayınlayarak karşılaşmanın başlangıç saatinin 22.30 olduğunu duyurdu.