Son Dakika Haberi... U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozuldu! Belçika maçı için karar...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Terimin gözdesi için fiyat açıkladı Morutan sonrası...Terim'in gözdesi için fiyat açıkladı! Morutan sonrası...#Galatasaray
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Bill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldiBill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldi!#Bill Gates
Bakan Koca yaş gruplarına göre son durumu açıkladı: Salgının seyri açısından önemliBakan Koca yaş gruplarına göre son durumu açıkladı: 'Salgının seyri açısından önemli'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettikCumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
U21 Milli Takımının otobüsü bozuldu Maça yetişemediler...U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozuldu! Maça yetişemediler...#Milli Takım
Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattıBorsa İstanbul haftayı rekorla kapattı#Borsa İstanbul
Otogar ana baba günü Seferler doldu, İstanbulda trafik felç olduOtogar ana baba günü! Seferler doldu, İstanbul'da trafik felç oldu#Ara Tatil
Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği Murat Sancak açıkladı...Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği! Murat Sancak açıkladı...
Cesedini su kuyusuna atmıştı Kan donduran ifade: Ölmesi 40 dakika sürdüCesedini su kuyusuna atmıştı! Kan donduran ifade: Ölmesi 40 dakika sürdü#Kadın Cinayeti
Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke MeclisteLütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te#Lütfü Türkkan
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...#Savunma Sanayi
Prenses artık sarayda yaşamak istemiyor nın üstündeki dairede oturacakPrenses artık sarayda yaşamak istemiyor nın üstündeki dairede oturacak#Prenses Charlene
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Samimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorumSamimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorum!#Enis Arıkan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozuldu! Belçika maçı için karar...

#Milli Takım#Belçika#Avrupa
Son Dakika Haberi... U21 Milli Takımının otobüsü bozuldu Belçika maçı için karar...

Belçika ile karşılaşacak U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozuldu ve stada ulaşamadı. U21 Milli Takımı, 1 saatlik beklemenin ardından gelen yeni araç ile yola çıktı. Maç ise yarım saat ertelemesi başlaması kararlaştırıldı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, Belçika ile karşılaşacak olan U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozulduğu ve stada ulaşılamadığını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması;

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde TSİ 22.00’de Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımız, Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması nedeniyle yolda kalmış ve Den Dreef Stadion’a henüz ulaşamamıştır.

Takımımız yaklaşık 1 saatlik beklemenin ardından gelen yeni araç ile yola çıkmış olup, stada ulaşılması sonrasında başlama saati, maçın delegesi ve hakemleri ile birlikte belirlenecektir.

SAATİ 22.30 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Sonrasında TFF bir açıklama daha yayınlayarak karşılaşmanın başlangıç saatinin 22.30 olduğunu duyurdu.

Son Dakika Haberi... U21 Milli Takımının otobüsü bozuldu Belçika maçı için karar...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Belçika#Avrupa

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates