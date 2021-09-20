Son Dakika Haberi... TVF Başkanı Üstündağ müjdeli haberi verdi! Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda...

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Son Dakika Haberi... TVF Başkanı Üstündağ müjdeli haberi verdi Filenin Efeleri Dünya Şampiyonasında...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğini açıkladı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada önemli bir müjdeyi duyurdu.

Üstündağ, 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da açıkladı.

Üstündağ, düzenlenen gecede yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası, Milletler Ligi Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Elemeleri ve Olimpiyatlara katılırken, bizlerin yanında olan kulüp başkanlarımız ve kulüp yöneticilerimiz var. Biz federasyonuz ama bunun gerçek paydaşları var. Buna gerçekten değer sağlayan unsurlar var. Biz bu başarıya, kendi becerimiz ve çalışmalarımızla değil, kulüplerimizin bizlerle olmasıyla ulaştık. Emeği geçen bütün kulüplere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel günler ve güzel olaylar yaşadık. Voleybol maçlarını seyretmeyen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Türkiye’de kadın voleybolunun dünyada ve Avrupa’da nerede olduğunun ve erkek voleybolunun da nerede olacağının altını çizmiştik. Erkek takımımız 1998 yılından bu yana Dünya Şampiyonası’na katılamıyordu. Şimdi direkt olarak katılacağız. 2022 Dünya Şampiyonası’nda şimdi hem erkek hem de kadın takımımız yer alacak. 14-19 Aralık’ta dünyanın en önemli kulüplerinin katılacağı Dünya Voleybol Şampiyonası gerçekleyecek. Türkiye’den VakıfBank ve Fenerbahçe burada mücadele edecek. İlk kez bu organizasyon Türkiye’de yapılacak" dedi.

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