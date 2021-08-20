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GeriVoleybol Son Dakika Haberi... Türkiye-Ukrayna maçının başhakemi Ksenija Jurkovic fenalaştı!
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Voleybol
Haber Giriş: 20.08.2021 - 21:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Türkiye-Ukrayna maçının başhakemi Ksenija Jurkovic fenalaştı!

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Son Dakika Haberi... Türkiye-Ukrayna maçının başhakemi Ksenija Jurkovic fenalaştı!

Avrupa Voleybol Şampiyonası'da Filenin Sultanları'nın Ukrayna ile kozlarını paylaştığı mücadelede başhakem Ksenija Jurkovic rahatsızlık geçirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna ile karşı karşıya geldiği maçta hakem değişikliği yaşandı.

Mücadelenin ikinci setinde başhakem Ksenija Jurkovic fenalaştı. Oyun bir anda dururken sağlık ekipleri hakemin yanına koştu.

DEVAM EDEMEDİ

Türkiye ve Ukrayna'nın sağlık ekipleri de hakeme müdahalede bulundu. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Jurkovic kenara gelirken yönetimi Sabine White'a bıraktı.

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