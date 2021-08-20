Son Dakika Haberi... Türkiye-Ukrayna maçının başhakemi Ksenija Jurkovic fenalaştı!
Avrupa Voleybol Şampiyonası'da Filenin Sultanları'nın Ukrayna ile kozlarını paylaştığı mücadelede başhakem Ksenija Jurkovic rahatsızlık geçirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna ile karşı karşıya geldiği maçta hakem değişikliği yaşandı.
Mücadelenin ikinci setinde başhakem Ksenija Jurkovic fenalaştı. Oyun bir anda dururken sağlık ekipleri hakemin yanına koştu.
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Türkiye ve Ukrayna'nın sağlık ekipleri de hakeme müdahalede bulundu. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Jurkovic kenara gelirken yönetimi Sabine White'a bıraktı.
🏐Türkiye-Ukrayna maçının ikinci setinde başhakem Ksenija Jurkovic rahatsızlık geçirdi— Spor Arena (@sporarena) August 20, 2021
Mücadeleyi Sabine Witte yönetiyorpic.twitter.com/ve2V1ysb5g