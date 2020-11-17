MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Türkiye maçı öncesi Macaristan'da Dominik Szoboszlai şoku
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Türkiye maçı öncesi Macaristan'da Dominik Szoboszlai şoku
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.11.2020 - 18:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Türkiye maçı öncesi Macaristan'da Dominik Szoboszlai şoku

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Türkiye maçı öncesi Macaristan'da Dominik Szoboszlai şoku
Abone Olgoogle-news

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı'mızın ile karşılaşacak Macaristan'da koronavirüsü şoku yaşanıyor.

Macaristan Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Dominik Szoboszlai koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Marco Rossi açıkladı

Macaristan Milli Takımının Dominik Szoboszlai ve bazı önemli futbolcularının yarınki mücadelede yer alamayacağına değinen Teknik Direktör Rossi, eksikliklere rağmen sahaya çıkacak olan futbolcularına güvendiğini kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa takımlarında forma giyen çok kaliteli oyuncuları olduğuna dikkati çeken Rossi, "Türk Milli Takımı'nın güçlü olduğunu biliyoruz. Çok kaliteli futbolcuları var. Bunları göz önünde bulundurarak bu maça hazırlanıyoruz. Eğer biz takım oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek Türkiye'nin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle