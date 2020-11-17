Son Dakika Haberi | Türkiye maçı öncesi Macaristan'da Dominik Szoboszlai şoku

Macaristan Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Dominik Szoboszlai koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Marco Rossi açıkladı

Macaristan Milli Takımının Dominik Szoboszlai ve bazı önemli futbolcularının yarınki mücadelede yer alamayacağına değinen Teknik Direktör Rossi, eksikliklere rağmen sahaya çıkacak olan futbolcularına güvendiğini kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa takımlarında forma giyen çok kaliteli oyuncuları olduğuna dikkati çeken Rossi, "Türk Milli Takımı'nın güçlü olduğunu biliyoruz. Çok kaliteli futbolcuları var. Bunları göz önünde bulundurarak bu maça hazırlanıyoruz. Eğer biz takım oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek Türkiye'nin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.