Son Dakika Haberi | Türkiye, Kadınlar EuroBasket 2021 Elemeleri’nde iki gruba ev sahipliği yapacak
Türkiye, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri'nin kasım ayında oynanacak maçlarında iki gruba ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre elemelerin kasım ayındaki maçlarının ev sahipliğini 6 ülke üstlenecek.
Karara göre Türkiye Milli Takımı'nın yer aldığı E Grubu ile F Grubu karşılaşmaları, İstanbul'da oynanacak.
A ve B Grubu'na Yunanistan'ın Kandiye (Heraklion), C Grubu'na Bosna Hersek'in Saraybosna, D ve I Grubu'na Letonya'nın Riga, G Grubu'na Portekiz'in Odivelas, H Grubu'na ise Hollanda'nın Amsterdam şehri ev sahibi olacak
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