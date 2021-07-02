Son Dakika Haberi... Türkiye Jokey Kulübü açıkladı! Hipodromlara seyirci alınacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 yılı aşkın süredir seyirci alınmayan hipodromlara bugünden itibaren yeniden seyirci alımına başlanacağı Türkiye Jokey Kulübü tarafından duyuruldu.
Türkiye Jokey Kulübü, hipodromlara bugünden itibaren yeniden seyirci alımına başlanacağını açıkladı.
İşte Türkiye Jokey Kulübü'nün duyurusu;
12 Mart 2020 tarihinden bu yana koronavirüs pandemisiyle mücadele önlemleri kapsamında Hipodromlarımıza kabul edemediğimiz değerli yarışseverlerimizi, T.C. İçişleri Bakanlığınca 27 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Genelge ile ilan edilen Kademeli Normalleşme Sürecinin 3. Etabı kapsamında belirtilen önlemlerin alınması koşuluyla, hipodromlarımızda azami %50 kapasiteyle yeniden misafir edebileceğimizi duyurmaktan mutluluk duyarız