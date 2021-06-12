Son Dakika Haberi... EURO 2020'de Türkiye-İtalya maçı sonrası Caner Erkin'in Umut Meraş beğenisi olay oldu! Flaş yorum...

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu EURO 2020 maçının yankıları sürerken, karşılaşmadaki performansıyla sol bek Umut Meraş gündem oldu.

Domenico Berardi ve Florenzi karşısında istenen performansı sergileyemeyen Umut Meraş eleştiri oklarının hedefi olurken, sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

PERFORMANSI TARTIŞILDI

CANER ERKİN'İN BEĞENİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Twitter hesabından, "Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır" paylaşımını beğenen Caner Erkin, sosyal medyada bir anda en çok konuşulan isimlerden oldu.

OKAY KARACAN: 'EY CANER ERKİN!'

Spor Arena Youtube Kanalı'nda konuk olan ve milli karşılaşmayı değerlendiren deneyimli gazeteci Okay Karacan, Caner Erkin'in bu hareketini yorumladı.

Karacan, "Ey Caner Erkin, sen Beşiktaş'ta iki şampiyonluk yaşarken hocan kimdir o takımda? Seni en iyi tanıyan hocalardan biri Şenol Güneş. Sen değil miydin savunmada hatalar yapan, ofsaytı bozup gol yediren? Başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

LETONYA MAÇI SONRASI ALINMADI

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında oynadığı Letonya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Caner Erkin'in performansı çok tartışılmıştı.

Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya ile 3-3 berabere kalınmasının ardından Caner'in performansı eleştirilmişti.

Şenol Güneş, EURO 2020 kadrosunda sol bek için Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz'a yer verirken Caner Erkin'i almamıştı.

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